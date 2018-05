Am Sonntag überrascht Donald Trump mit der Ankündigung China bei der Rettung des Telekommunikationsriesen ZTE helfen zu wollen. Der US-Präsident geht damit einen Schritt auf China zu und erntet dafür Kritik.

US-Präsident Donald Trump geht vor Handelsgesprächen auf China zu und will den chinesischen Technologiekonzern ZTE wieder ins Geschäft bringen. Er habe das Handelsministerium angewiesen, dem Unternehmen zu helfen, teilte Trump am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Zu viele Jobs in China verloren." Der Konzern solle "zurück ins Geschäft kommen". Er arbeite mit Chinas Präsident Xi Jinping an einer Lösung. Vertreter der chinesischen und der US-Regierung bereiten derzeit Verhandlungen in der US-Hauptstadt Washington vor, an denen auch der chinesische Chefunterhändler Liu He teilnehmen soll.

Top-US-Demokrat Adam Schiff kritisierte Trumps Entscheidung, der Volksrepublik bei der Rettung des Telekommunikationsriesen ...

