Das frühe Osterfest hat den Hoteliers in Deutschland in diesem Jahr einen besonders starken März gebracht. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9 Prozent auf 33,2 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Bei Gästen aus dem Ausland stieg der entsprechende Wert um 6 Prozent auf 6,0 Millionen. Inländer übernachteten 27,2 Millionen Mal in den Betrieben mit mehr als zehn Gästebetten. Für das erste Quartal ergab sich insgesamt ein Gästeplus von 7 Prozent auf 86 Millionen Übernachtungen. 2017 hatte die Branche das achte Jahr in Folge einen Übernachtungsrekord gemeldet./ceb/DP/stw

