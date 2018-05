The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0208601 JPMORGAN CHASE 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0018933 JPMORGAN CHASE 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0125269230 DANSKE BK 11-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A169HL5 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CR9 LB.HESS.THR.CARRARA06J/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0923467491 SWED.EXP.CRED. 13/18 MTN BD02 BON MXN N

CA LBY XFRA US49373P2092 KHARTSYZK TU.GDR/50UH-,05 EQ01 EQU EUR N