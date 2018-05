The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA23384NBF39 DAIMLER CDA FIN. 2022 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000DD5AC38 DZ BANK CLN E.9491 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AC46 DZ BANK CLN E.9492 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RB1 LB.HESS.-THR.IS.05A/2018 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P7A6 LBBW LS FLR MTN HPF 18/21 BD00 BON GBP N

CA XFRA DE000NLB2U89 NORDLB GELDM.FRN 16/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06738EBB02 BARCLAYS 18/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US06738EBC84 BARCLAYS 18/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US06738EBD67 BARCLAYS 18/29 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US07177MAN39 BAXALTA 2045 BD01 BON USD N

CA XFRA US14913Q2J77 CATERP.FIN.SER. 2020 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US14913Q2L24 CATERP.FIN.SER. 2023 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US369550BA59 GENL DYNAMICS 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US369550BB33 GENL DYNAMICS 18/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US369550BC16 GENL DYNAMICS 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US369550BD98 GENL DYNAMICS 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US369550BE71 GENL DYNAMICS 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US369550BF47 GENL DYNAMICS 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US369550BG20 GENL DYNAMICS 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US85172FAN96 SPRINGLEAF FIN. 18/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US961214DX86 WESTPAC BKG 18/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US961214DZ35 WESTPAC BKG 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US98212BAH69 WPX ENERGY 18/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1820748538 LANXESS AG 18/25 MTN BD02 BON EUR N