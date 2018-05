FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.380 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.067 EUR

ANB1 XFRA US0525283042 A.N.Z. BKG GRP ADR 1 0.501 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.251 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.176 EUR

MUO XFRA US6253831043 MULTI-COLOR CORP. 0.042 EUR

1HH XFRA HK0000218211 HUA HONG SEMICONDUCTOR 0.033 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.410 EUR

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.050 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.159 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.050 EUR

XFRA DE000HSH5WG2 HSH NORDBANK MZC 21 15/25 0.000 %

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.055 EUR

350 XFRA IT0005105868 COVER 50 S.P.A. 0.500 EUR

XFRA DE000HSH4Y61 HSH NORDBANK MZC 11 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4ZG8 HSH NORDBANK MZC 12 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH4YY4 HSH NORDBANK KK4 15/21 0.002 %

FDV XFRA US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 0.046 EUR

2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.221 EUR

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.209 EUR

74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.352 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.151 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.281 EUR

2ZP XFRA IT0005119810 AVIO S.P.A. 0.380 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.377 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.377 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.184 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.092 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.523 EUR

2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 0.005 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

XFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTN 0.003 %

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.061 EUR

S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.066 EUR