FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LU3B XFRA SE0000108847 L E LUNDBERGF.B FRIA SK10

BDZ XFRA US1672501095 CHICAGO BRIDGE+IR. EO-,01

BTH XFRA US0909111082 BIOLASE INC. DL -,001

QSV XFRA FR0010908533 EDENRED EO 2

PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4

G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10