Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe sehr starke Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Montag. Das Wachstum in den USA und International habe seine Schätzungen deutlich übertroffen./ag/la

Datum der Analyse: 14.05.2018

