Das letzte Wochenende war erwartungsgemäß in allen Coins recht positiv. Heute morgen wendete sich das Blatt wieder. Warum und wie sehr? 14. Mai 2018 - 07:40 Uhr Das Wochenende ist rum. Die Zeit, in der die privaten Investoren weitestgehend unter sich sind, ist vorbei und es kommen zum Wochenstart die institutionellen Investoren nun wieder ins Spiel. Und was die Profi-Investoren mit dem Bitcoin vorhaben, haben sie uns letzte Woche eindrucksvoll gezeigt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...