DAX - Noch stehen die Ampeln auf grün (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Am vergangenen Freitag setzte der DAX vom Bereich um 13.030 Punkte an die Unterstützung bei 12.950 Punkten zurück, drehte jedoch kurz vor dem Erreichen der Marke und der dort verlaufenden kurzfristigen Aufwärtstrendlinie wieder nach Norden ab. Den restlichen Handel über verbliebt der Index oberhalb der Marke, ohne spürbaren Kaufdruck zu entfalten. Auch in der Vorbörse des heutigen Tages zeigt sich der Index stabil, jedoch noch ohne nennenswerten Kaufdruck. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.15 Uhr): Solange der Index über der 12.951 Punkte-Marke notiert, ist weiterhin ein Ausbruch über 13.070 Punkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...