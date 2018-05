Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Investorenveranstaltungen in Asien auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. nach Investorenveranstaltungen in Asien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Die Treffen hätten seine sehr positive Einschätzung der weltweiten Autoindustrie bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der globale Fahrzeugabsatz im bisherigen Jahresverlauf liege über seiner Prognose. Für BMW ist er wegen des Produktzyklus sowie erwartet hoher Investitionen im Jahr 2018 weiterhin negativ gestimmt./edh/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003