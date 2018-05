Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche vor der internationalen Krebskonferenz Asco von 285 auf 290 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Roche-Aktie bleibe unter den weltweiten Pharmawerten sein "Top Pick", gefolgt von Novartis und dann Bayer nach dem wohl in den nächsten paar Wochen anstehenden Abschluss der Monsanto-Übernahme, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er habe seine Bewertungen für sämtliche Pharmawerte nun aktualisiert. Von Roche erwartet er unter anderem, dass wichtige Kerndaten zur Asco-Konferenz vorgestellt werden./ck/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-05-14/08:56

ISIN: CH0012032048