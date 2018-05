Die Angebote gegenüber dem Dollar unterstützen den EUR/USD und so kann dieser zur 1,1960/70 steigen. EUR/USD wartet auf EZB Reden Das Paar steigt am Montag den 3. Tag in Folge und so bleibt die Erholung vom 1,1825/20 Jahrestief, welches in der vergangenen Woche gebildet wurde, intakt. Die Anleger bauen ihre USD Long Positionen weiter ab und so befindet ...

