In der vergangenen Woche sind die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Doch am heutigen Montag geht es wieder abwärts. Grund waren beschwichtigende Äußerungen der Opec.

Die Ölpreise haben sich am Montag etwas von ihren in der vergangenen Woche erreichten Höchstständen entfernt. Händler nannten Äußerungen aus den Reihen des Ölkartells Opec als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 76,71 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ...

