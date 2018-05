Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis vor der internationalen Krebskonferenz Asco von 98 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Novartis-Aktie folge unter den weltweiten Pharmawerten - nach Roche als "Top Pick" - nun an zweiter Stelle, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er begründete dies mit der jüngsten Kursschwäche nach den seines Erachtens unberechtigten Sorgen über die verfehlten Umsatzerwartungen an den Wachstumstreiber Cosentyx./ck/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-05-14/08:57

ISIN: CH0012005267