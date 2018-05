FAS AG: Dr. Michael Beyer wird Director Board Advisory Services bei FAS AG DGAP-News: FAS AG / Schlagwort(e): Personalie FAS AG: Dr. Michael Beyer wird Director Board Advisory Services bei FAS AG (News mit Zusatzmaterial) 14.05.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Stuttgart/Berlin, 14. Mai 2018 Die FAS AG erhält mit Dr. Michael Beyer als Director Board Advisory Services zum 1. August 2018 am Standort Berlin Verstärkung in einem neuen Fachgebiet. Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter der Feingeist Beratung wird für das unabhängige Finanzberatungsunternehmen vorwiegend den Bereich Schulung und Coaching von Aufsichtsräten übernehmen. "Wir freuen uns sehr, mit Dr. Michael Beyer einen renommierten und exzellent vernetzten Experten für die Beratung und die Schulung von Aufsichtsräten und Beiräten gewinnen zu können. Gleichzeitig ist dies ein wichtiges Signal für unseren neuen Standort in Berlin.", freut sich Ingo Weber, Vorstand der FAS AG. Dr. Michael Beyer ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Feingeist GmbH und als promovierter Betriebswirt war er unter anderem für KPMG und Credit Suisse tätig. Herr Beyer bringt über 15 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit und definiert seine aktuellen Schwerpunkte in den Bereichen Controlling, Corporate Governance, Bilanzierung nach HGB und Strategie. "Die Begleitung von Aufsichtsräten im Hinblick auf fachliche Fragestellungen sowie strategi-sche Aspekte der Gremienentwicklung hat sich unter anderem durch rechtliche Entwicklungen erheblich intensiviert. Mich diesbezüglich bei der FAS AG einbringen zu dürfen freut mich sehr.", so Dr. Michael Beyer. Über die FAS AG Die FAS AG als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Zürich und Wien. Kontakt: FAS AG Anke Berg, Managerin Marketing Büchsenstr. 10 70173 Stuttgart T: +49 (0) 711 6200749-13 F: +49 (0) 711 6200749-99 anke.berg@fas.ag www.fas.ag Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/fasag/683809.html Bildunterschrift: Dr. Michael Beyer 14.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 683809 14.05.2018

AXC0089 2018-05-14/09:00