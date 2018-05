Das Analysehaus Jefferies hat Bayer vor der internationalen Krebskonferenz Ascoauf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Bayer-Aktie sei in Europa nach Roche und Novartis sein bevorzugter Pharmawert, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Montag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Er habe seine Bewertungen für sämtliche Pharmawerte nun aktualisiert. Bei Bayer habe er den wohl in den nächsten paar Wochen erwarteten Abschluss der Monsanto-Übernahme bereits berücksichtigt./ck/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

