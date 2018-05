München - Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen haben die meisten Konjunkturdaten vor allem in exportorientierten Regionen in den vergangenen Wochen enttäuscht, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck, im aktuellen "Marktkompass" Mai 2018. "Der Trend bleibt zwar solide, aber die Spitze der wirtschaftlichen Wachstumsdynamik liegt hinter uns", habe Greil gesagt.

