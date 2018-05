St. Gallen - Seit Mitte Februar ist der US-Dollar im Aufwind. Gegenüber dem Schweizer Franken hat er in dieser Zeit rund 8% zugelegt und erstmals seit dem letzten November wieder die Parität überschritten. Das heisst, ein Dollar kostet mehr als einen Franken. Der Wert des Greenbacks befindet sich damit im oberen Bereich des Bandes von 0.95 Franken bis 1.02 Franken, in welchem er seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die SNB im Januar 2015 pendelt. Auch gegenüber dem Euro und dem Yen ist er in den letzten Wochen teurer geworden. Die handelsgewichtete Aufwertung des Dollars betrug seit Februar aber nur 3.5%. Nicht vergessen sollte man, dass der Dollar zum Euro immer noch 14% billiger ist als vor einem Jahr. Die Frage stellt sich nun, ob der Weg des Dollars auch in Zukunft nach oben zeigt.

Die Kursbewegungen des Dollars, auch gegenüber dem Franken, werden stark durch die Einschätzung des Euro im Devisenhandel geprägt. Die Schwäche des Greenback im letzten Jahr und der Sturz des Kurses zu Beginn dieses Jahres wurde durch die «Euro-Euphorie» nach den Wahlsieg Emmanuel Macrons in Frankreich ausgelöst und getrieben. Die Pläne Macrons zur Reformierung der EU und der Eurozone, kombiniert mit einer merklichen Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in Europa, haben die Fantasie für eine restriktivere Geldpolitik der EZB geweckt. In der Folge wurde im Devisenmarkt im grossen Stil auf einen stärkeren Euro bzw. einen schwächeren Dollar gewettet. Die Zahl der spekulativen Positionen «Short Dollar/Long Euro» im Futures-Markt ist auf den höchsten ...

