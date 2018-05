Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Investorenveranstaltungen in Asien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Treffen hätten seine sehr positive Einschätzung der weltweiten Autoindustrie bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der globale Fahrzeugabsatz im bisherigen Jahresverlauf liege über seiner Prognose./edh/ag

Datum der Analyse: 14.05.2018

ISIN DE0007100000

AXC0093 2018-05-14/09:08