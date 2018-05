FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas höher ist der Bund-Future in die neue Handelswoche gestartet. Gleich im frühen Handel war er über die Marke von 159 Prozent gestiegen. Für die Anleihestrategen der DZ Bank ist der Datenkalender leer. Doch bereits am Dienstag stehe mit den deutschen BIP-Daten für das erste Quartal ein Market-Mover auf der Agenda. Die Experten gehen davon aus, dass sich die konjunkturelle Dynamik im Vergleich zum vorherigen Quartal spürbar verlangsamt hat.

Am Primärmarkt sind zur Wochenmitte die deutsche Finanzagentur sowie am Donnerstag die Agence France Trésor und das spanische Tesoro aktiv. Insgesamt dürfte sich das zu platzierende Anleihevolumen auf etwa 15 Milliarden Euro belaufen. Dem stehen Fälligkeiten in ähnlicher Höhe gegenüber.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 159 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,01 Prozent und das Tagestief bei 158,93 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.153 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 4 Ticks auf 131,11 Prozent. Die Indikatoren im Tageschart liefern nach Einschätzung der DZ Bank derzeit keine klaren Hinweise über die weitere Handelsrichtung. Vor diesem Hintergrund sei von einer Fortsetzung der seitwärts orientierten Tendenz auszugehen.

May 14, 2018 02:39 ET (06:39 GMT)

