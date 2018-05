Wien - In Italien sind die Koalitionsgespräche zwischen den Parteien Lega und Fünf Sterne Bewegung über das Wochenende vorangekommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dem Vernehmen nach hätten die beiden Parteichefs in zentralen Punkten Fortschritte erzielen können. Wer eine etwaige Koalition anführen könnte, sei nicht bekannt geworden. Allerdings wollten die beiden Parteiführer Salvini und Di Maio heute Staatspräsident Mattarella einen möglichen Kompromisskandidaten vorschlagen. Die Märkte hätten bisher nur moderat auf die politischen Entwicklungen in Italien reagiert (gemessen am Spread zehnjähriger italienischer Staatsanleihen gegenüber Deutschland).

