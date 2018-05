Hier geht's zum Video

Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung positiv. Beim DAX steht weiter die Marke von 13.000 Punkten im Fokus. Die hat der Leitindex am vergangenen Freitag gerade so gehalten. Heute deutet sich ein positiver Handelsstart an. Für Unterstützung sorgen vor allem die Vorgaben aus Asien. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.