Der DAX konnte nun bereits sieben Wochen in Folge Zugewinne verzeichnen. Vergangene Woche betrug das Plus 1,4 Prozent. Am Freitag wurde die Rallye allerdings etwas gebremst. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich leicht schwächer aus dem Handel. Marktidee: Deutsche Post Die Aktie der Deutschen Post befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Von einem Korrekturtief im Februar 2016 bei 19,55 Euro ging es bis auf ein im Dezember letzten Jahres erreichtes Allzeithoch bei 41,36 Euro. Seitdem befindet sich der Titel nun aber im Korrekturmodus und hat dabei in der Spitze rund 18 Prozent an Wert verloren.