Die US-Notenbank Fed hat ihr Inflationsziel nach Meinung eines hochrangigen Mitglieds noch nicht erreicht. Es sei zu früh, um einen Sieg im Kampf gegen die lange Zeit schwache Inflation auszurufen, sagte Loretta Mester, Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, am Montag bei einer Veranstaltung der französischen Zentralbank in Paris. Ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent sei erst in den nächsten ein oder zwei Jahren zu erwarten.

Die Frage, inwiefern die Fed ihr Inflationsziel bereits erreicht hat, beschäftigt zurzeit viele Notenbanker und Fachleute. In den USA existieren zwei prominente Inflationsmaße. Zum einen gibt es den Preisindex CPI, zum anderen den alternativ berechneten Index PCE. Die Fed orientiert sich eher an letzterem Maß, bekannter ist aber der erstgenannte Index.

Während die Inflation, gemessen am CPI, bereits über dem Preisziel der Fed liegt, hat der PCE die Zwei-Prozent-Marke unlängst erst erreicht. Einige Notenbanker haben auch bereits signalisiert, dass sie ein zeitweiliges und moderates Überschreiten der tatsächlichen Inflation über das Fed-Ziel hinaus dulden würden. In Anlehnung daran bezeichnet die Fed ihr Inflationsziel "symmetrisch"./bgf/jsl/stw

AXC0099 2018-05-14/09:18