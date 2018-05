Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Erwerbstätigen wächst mit guter Konjunktur weiter

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im ersten Quartal 2018 vor dem Hintergrund der brummenden Konjunktur weiter gestiegen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es 44,3 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, im Vergleich zum Vorjahr 609.000 Personen oder 1,4 Prozent mehr. Bereits im vierten Quartal 2017 hatte der Anstieg im Jahresvergleich bei 1,4 Prozent gelegen.

Beschäftigte im Baugewerbe sollen deutlich mehr Lohn bekommen

Die rund 800.000 Beschäftigten im Baugewerbe sollen deutlich mehr Lohn erhalten. Ein Schlichterspruch bei den Tarifverhandlungen sieht im Westen einen Lohnzuwachs um 5,7 Prozent vor, wie Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Bau am Wochenende mitteilten. Die Löhne im Osten sollen in zwei Schritten um insgesamt 7,4 Prozent angehoben werden. Die Tarifvertragsparteien müssen nun binnen zwei Wochen über den Schlichterspruch entscheiden.

Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung wollen Italiens Staatschef Einigung vorlegen

Die Parteichefs der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Matteo Salvini und Luigi Di Maio, haben Italiens Staatschef Sergio Mattarella laut italienischen Medien über den erfolgreichen Ausgang ihrer Gespräche über eine Regierungsbildung informiert. Di Maio habe ein kurzes Telefonat mit dem Generalsekretär des Präsidenten geführt, berichtete die Nachrichtenagentur AGI.

Chinas Notenbank will Liquidität stabil halten

Die chinesische Notenbank will ihre Liquidität auf einem "vernünftigen und stabilen" Niveau halten, während sie das Gleichgewicht zwischen der Stabilisierung des Wirtschaftswachstum und der Abwehr von Risiken hält. Die People's Bank of China will den Umfang und das Tempo ihrer Liquiditätsspritzen auf Basis der jüngsten Entwicklungen in der Wirtschaft verfeinern, wie aus ihrem geldpolitischen Bericht für das erste Quartal hervorgeht.

Trump will sich für chinesischen Telekommunikationskonzern ZTE einsetzen

US-Präsident Donald Trump will sich für den von US-Strafmaßnahmen betroffenen chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE einsetzen. Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping setze er sich dafür ein, dass ZTE "schnell wieder ins Geschäft" komme", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. In China seien bereits zu viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Das US-Handelsministerium sei angewiesen worden, einen Rettungsplan vorzulegen.

Iran stellt Europäern offenbar Ultimatum für Garantien zu Atomabkommen

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen stellt die Regierung in Teheran den Europäern nach Angaben der Parlamentswebsite ein Ultimatum für Garantien für die Fortsetzung der Vereinbarung. "Die Europäer haben zwischen 45 und 60 Tage Zeit, um die notwendigen Garantien abzugeben, um die iranischen Interessen zu wahren und die durch den US-Ausstieg verursachten Schäden zu kompensieren", zitierte die Parlamentswebsite Icana.ir den Vize-Außenminister Abbas Araghschi.

Anti-System-Parteilisten liegen nach Wahl im Irak Teilergebnissen zufolge vorn

Nach der Parlamentswahl im Irak liegen zwei Anti-System-Parteilisten offiziellen Teilergebnissen zufolge überraschend vorn. Das Bündnis des Schiitenführers Moktada Sadr und der Kommunisten wurde in 6 von 18 Provinzen stärkste Kraft und in vier weiteren Provinzen zweitstärkste Kraft, wie aus den offiziellen Teilergebnissen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Montag vorlagen.

