Im Kampf um Werbekunden sind Pro Sieben Sat 1 und Burda eigentlich Konkurrenten. Aber gegen Internetriesen wie Facebook tun sie sich jetzt zusammen.

Die Medienkonzerne Pro Sieben Sat 1 und Hubert Burda wollen mit maßgeschneiderter Werbung für Frauen mehr Geld verdienen. Mode- oder Kosmetikfirmen können künftig mit den beiden Medienunternehmen zusammen Werbekampagnen gestalten, die aufeinander abgestimmt in den Fernsehsendungen und Zeitschriften laufen. Dazu hätten sie eine Kooperation bei Inhalten und Vermarktung vereinbart, teilten die Medienkonzerne am Montag in München mit.

Ein Pilotprojekt rund um die ProSieben-Sendung "Germany's next Topmodel" funktioniert so: Die Chefredakteurin der Burda-Zeitschrift "Elle" trat in der Sendung auf und suchte ein Model für eine Modestrecke im Heft; die "Bunte"-Chefredakteurin machte mit den jungen Frauen ein Interview-Training; die "Topmodel"-Siegerin ...

