Holzkohlegrills immer unbeliebter - Anteil von 75 Prozent auf unter 50 Prozent gesunken / Preise für Grills steigen im Sommer - Kaufzeitpunkt aktuell günstig



Grillen mit Kohle wird immer unbeliebter. Im vergangenen Jahr war nur noch jedes zweite über CHECK24 verkaufte Grillgerät ein Holzkohlegrill. 2016 lag der Anteil noch bei 75 Prozent. Der Trend zu Gas- und Elektrogrills zeichnet sich auch in den ersten Monaten des aktuellen Jahres ab.



Etwa ein Drittel der verkauften Grills funktionieren mit Gas. Damit ist diese Art zu grillen deutlich beliebter als der Elektrogrill. Der konnte zwar im Vergleich zu 2016 ebenfalls Anteile dazu gewinnen, ist aber immer noch am wenigsten gefragt.



Grills am besten vor dem Sommer kaufen - Kaufzeitpunkt aktuell günstig



Im vergangenen Jahr zogen die Preise für Grillgeräte zum Sommerbeginn deutlich an - zwischen Mitte Mai und Ende Juni um durchschnittlich sieben Prozent. Egal ob Holzkohle, Gas oder Elektro: Die Entwicklung war bei allen Grillarten ähnlich. Holzkohlegrills verteuerten sich mit neun Prozent etwas stärker als die Gas- und Elektrovarianten.*



2018 gibt es bislang kaum Preisschwankungen. Der Durchschnittspreis für Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills befindet sich aktuell etwa auf dem Niveau vom Jahresanfang. "Entwicklen sich die Preise ähnlich zum Vorjahr, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine geplante Neuanschaffung", sagt Timm Sprenger, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "Günstiger wird es erst wieder nach dem Sommer."



*nähere Informationen zur Methodik sowie Grafiken zur Preisentwicklung der einzelnen Grillarten unter http://ots.de/BXkLEG



