BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 11-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 11/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6603765.469 253.5716111 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 11/05/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 3513420.865 12.97854111 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 11/05/2018 IE00B7SD4R47 57621 EUR 13495273.71 234.2075581 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 11/05/2018 IE00B8JF9153 1044932 EUR 6616771.597 6.3322509 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 11/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 11217424.12 267.9747759 Daily ETP



Boost ShortDAX 11/05/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 4511022.011 5.8239876 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/05/2018 IE00B7Y34M31 229133 USD 140086185.6 611.3749899 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/05/2018 IE00B8K7KM88 2818272 USD 15980432.78 5.6702947 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22634341.83 1211.948053 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 24788200.97 2.2114455 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/05/2018 IE00B7ZQC614 60533103 USD 100614534.2 1.6621407 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/05/2018 IE00B7SX5Y86 1965617 USD 45604095.84 23.2009063 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 11/05/2018 IE00B8HGT870 768355 USD 18455025.85 24.0188791 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 11/05/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2125840.1 98.99139 Daily ETP



Boost Copper 3x 11/05/2018 IE00B8JVMZ80 134410 USD 2988710.168 22.2357724 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 11/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1781316.528 55.6713607 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/05/2018 IE00B8VC8061 268722196 USD 44448827.87 0.1654081 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/05/2018 IE00B76BRD76 202050 USD 7263486.903 35.9489577 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 11/05/2018 IE00B7XD2195 8158018 USD 25408928.6 3.1145958 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 11/05/2018 IE00B8JG1787 7715 USD 747302.2998 96.8635515 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 1991548.343 35.4494187 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 11/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2312628.304 61.88958985 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 686908.3583 175.7248294 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 11/05/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 37183701.78 50.07494574 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 11/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2047731.058 235.750755 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 11/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 245231506.5 4761.776825 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 11/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 166926115.8 20506.89384 Daily ETP



Boost Palladium 11/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 872913.9976 46.9687381 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 11/05/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1289467.291 136.1490118 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 684168.0778 140.6884799 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 440217.1525 3.2620518 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 11/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 346645.7862 66.6626512 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 11/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 372955.3899 84.8783318 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 11/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 739491.1121 85.9473631 Daily ETP



Boost Silver 2x 11/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 795299.986 61.1064146 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 11/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 619449.4158 42.3178997 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/05/2018 IE00B873CW36 4959511 EUR 34499760.07 6.9562826 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/05/2018 IE00B8NB3063 370553 EUR 42302669.24 114.1609142 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 173267.1016 135.3649231 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKS8QM96 334301 EUR 15615617.25 46.711249 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1433264.218 130.1784031 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 56198051.47 56.3928889 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 111466.8518 135.7696124 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8210953.767 51.18920829 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 236628.8608 94.6515443 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/05/2018 IE00BKS8QT65 106211 USD 9390231.002 88.4110968 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/05/2018 IE00BLS09N40 614106 EUR 21988746.8 35.8061097 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/05/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3626968.295 15.9778339 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/05/2018 IE00BLNMQS92 37400 EUR 3749418.704 100.251837 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/05/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3193248.36 40.9485312 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 11/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1339297.563 22.2076269 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 11/05/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1612928.86 72.4033245 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 875154.4815 50.3396308 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/05/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 789641.0757 34.2428914 Short Daily ETP



Boost Brent 11/05/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8765658.914 25.9636297 Oil ETC



Boost Gold 11/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2571645.201 26.8008129 ETC



Boost Natural Gas 11/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 500020.9693 20.2020512 ETC



Boost BTP 10Y 5x 11/05/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 13338431.7 39.2595488 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 11/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2635438.912 49.0990184 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 11/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 971738.1109 94.766736 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/05/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 1051185.571 72.0681181 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2091122.279 89.8171239 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/05/2018 IE00BYTYHS72 29670 USD 2336997.017 78.7663302 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/05/2018 IE00BYTYHR65 769057 USD 5812259.483 7.5576446 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8064251.377 244.4008782 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1247182.207 20.902028 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/05/2018 IE00BYTYHQ58 122139399 USD 10444213.29 0.0855106 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 11/05/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8700372.477 169.6541247 ETP



Boost Bund 30Y 3x 11/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 301961.2075 102.7078937 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 11/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26055405.19 10098.99426 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 11/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 416447.157 118.984902 Short Daily ETP



