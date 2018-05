BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat die Politik dazu aufgefordert, den deutschen Geheimdiensten Gegenschläge gegen ausländische Cyberangriffe zu ermöglichen. "Wir müssen, denke ich, auch Einiges tun, um uns selber so zu ertüchtigen, dass wir nicht immer Opfer werden", sagte Maaßen im ARD-"Morgenmagazin". Es werde in der Politik oft von "hack back" gesprochen.

"Auch in Deutschland, denke ich mir, braucht man die Möglichkeit, sich in dieser Art und Weise zu wehren", sagte Maaßen. Darüber müsse diskutiert und dann entschieden werden, "ob wir derartige Befugnisse, wir als Sicherheitsgemeinschaft in Deutschland bekommen". Der Verfassungsschutz hält am Montag ein Symposium zu Cybergefahren ab.

Der Verfassungsschutz-Präsident hat bereits mehrfach gewarnt, ausländische Geheimdienste wollten Desinformationen verbreiten und Sabotageakte vorbereiten - etwa, indem sie Schadsoftware einschleusten, die bei einer politischen Auseinandersetzung scharfgeschaltet werden könne.

In der ARD betonte Maaßen, bei den von ihm geforderten Gegenmaßnahmen gehe es unter anderem darum, dass deutsche Informationen, wie sie zum Beispiel seinerzeit beim Cyberangriff auf den Bundestag abgeflossen sein, "auch von uns ... nachverfolgt und gelöscht werden können auf einem anderen Server", und "dass wir auch ausspionieren können, was unser Gegenüber mit diesen Daten machen will". Auch gelte es, im Falle eines unmittelbar bevorstehenden Cyberangriffs "den Gegner so zu schädigen dass, dieser Sabotageangriff nicht erfolgreich ist".

