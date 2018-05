Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag wenig verändert in die neue Handelswoche gestartet. Freundliche Vorgaben aus Übersee bieten dabei eine gewisse Unterstützung, heisst es im Markt. Dort hatte die Wall Street am Freitag ihren jüngsten Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und in Asien sind die Märkte dieser ...

