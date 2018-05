Wien - Mit einem Volumen von rund EUR 5,02 Mrd. an Anleiheplatzierungen war die vergangene Woche die schwächste Primärmarktwoche in diesem Jahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hierbei sei aufgrund der Emissionen von Ford und Daimler der größte Teil auf Corporates (EUR 2,38 Mrd.) entfallen, gefolgt von Financials (EUR 2,14 Mrd.). Eine ähnliche Entwicklung sei auch bei den Credit-Risikoprämien zu beobachten. Insgesamt hätten die EUR Spreads letzte Woche auf Indexebene eine Seitwärtsbewegung verzeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...