Hannover - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag nimmt wegen der weltweiten Zunahme von Handelshürden seine Prognose für das Wachstum der deutschen Exporte in diesem Jahr zurück, so die Analysten der Nord LB."Wir werden auf 5% runter gehen mit unserer Exportprognose", habe DIHK-Außenhandelschef Treier gesagt. Bislang seien rund 6% vorausgesagt worden. Die deutschen Unternehmen würden trotz gestiegener Risiken optimistischer auf das Auslandsgeschäft blicken. 40% würden in den kommenden 12M mit einer positiven Konjunkturentwicklung an ihren jeweiligen Standorten rechnen, habe eine Umfrage unter mehr als 5.100 Mitgliedsunternehmen ergeben. Lediglich 10% würden eine Verschlechterung erwarten. In fast allen Weltregionen hätten die Erwartungen an die Konjunktur zugelegt. Lediglich in China werde ein leichter Rückgang, allerdings von einem hohen Niveau, erwartet.

