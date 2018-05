Die südafrikanische Mobilfunkgesellschaft Vodacom Group Ltd. (ISIN: ZAE000132577) wird für das Geschäftsjahr zum 31. März 2018 eine Schlussdividende in Höhe von 425 südafrikanischen Cents (ca. 0,29 Euro) je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 25. Juni 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 20. Juni 2018. Eine Zwischendividende wurde bereits bezahlt. Somit liegt die Gesamtdividende für das letzte Jahr damit bei 8,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...