Die Commerzbank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Salzgeschäft habe aufgrund höherer Kosten enttäuscht, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer ersten Reaktion am Montag. In der kommenden Ausschreibungsrunde könnte verlorener Boden aber wieder gut gemacht werden. Die Erholung im Bereich Kali- und Magnesiumprodukte bleibe auf einem guten Weg und der freie Barmittelzufluss sei stark gewesen./ag/mis Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-05-14/09:48

ISIN: DE000KSAG888