FIRST INVESTMENT PARTNERS gewinnt Mandat VENTUSOLAR GLOBAL CAPITAL DGAP-News: First Investment Partners GmbH / Schlagwort(e): Kooperation FIRST INVESTMENT PARTNERS gewinnt Mandat VENTUSOLAR GLOBAL CAPITAL 14.05.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der in Deutschland regulierte Placement Agent FIRST INVESTMENT PARTNERS ergänzt sein Portfolio im Bereich der Real Assets um ein besonderes Projekt aus dem Bereich der Infrastruktur. In München gibt das Unternehmen die Zusammenarbeit mit der VENTUSOLAR GLOBAL CAPITAL GmbH bekannt. FIRST INVESTMENT PARTNERS hatte in seinem ersten operativen Geschäftsjahr bereits mehrere Mandate mit Alleinstellungsmerkmalen aus den Bereichen Private Equity und Venture Capital verkünden können. Nach intensiver Prüfung wird nun eine Partnerschaft mit der VENTUSOLAR GLOBAL CAPITAL GmbH (VGC) bekannt gegeben. "Wir wollen professionellen Investoren im deutschsprachigen Raum und in ausgewählten europäischen Ländern einzigartige Investitionsmöglichkeiten auch im den Bereich der Infrastruktur und besonders für erneuerbare Energien bieten", so Hans-Jürgen Dannheisig, Sprecher der FIRST INVESTMENT PARTNERS. "Wir haben uns wegen deren exzellentem Zugang zum institutionellen Markt für eine Zusammenarbeit mit FIRST INVESTMENT PARTNERS entschieden" unterstreicht Sven J. Matten, CEO der VENTUSOLAR GLOBAL CAPITAL GmbH. In Zusammenarbeit mit der LRI Group in Luxemburg als AIFM sowie Rödl & Partner als unabhängigen externen Prüfer bietet Ventusolar Global Capital GmbH (VGC) zusammen mit seinem kanadischen Schwesterunternehmen Ventusolar Inc. als Spezialist für Investitionen in erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Kanada zwei an institutionelle Anleger adressierte Reserved Alternative Investment Funds (RAIF). Prof. Dr. Laurenz Czempiel, bis Dezember 2016 langjähriger Vorstand des Bankhauses Donner & Reuschel AG leitet nun zusammen mit Sven J. Matten, dem Gründer des Unternehmens Ventusolar Inc. in Kanada, sowie Olaf Bergner (CFO) die Geschäfte der deutschen VGC GmbH. Czempiel: "VGC erleichtert institutionellen Kunden über zwei Fonds Zugang zu Anlagen und Projekten in den Bereichen Wind, Photovoltaik und Wasserkraft. Hierbei legen wir den geographischen Fokus insbesondere auf Kanada." "Die Nachfrage nach Investments in Infrastruktur ist bei deutschen Institutionellen weiterhin hoch. Projekte in Nordamerika ergänzen dabei die Allokation" bestätigt Thomas Uhlmann ebenfalls Geschäftsführer der FIRST INVESTMENT PARTNERS. FIRST INVESTMENT PARTNERS baut derweil das Angebot durch weitere Partnerschaften und Mandate im Bereich Real Assets weiter aus. Die FIRST INVESTMENT PARTNERS GmbH ist eine Gesellschaft Deutschen Rechts mit Sitz in München und ist im Handelsregister München unter der Nummer HRB 217961 eingetragen. Die FIRST INVESTMENT PARTNERS GmbH hat am 24.02.2017 den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Es handelt sich um ein unabhängiges und unternehmergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 32 Abs. 1 KWG und verfügt über die Erlaubnis für Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) und Anlagevermittlung (§ 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG). Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Str. 24-28, D - 60439 Frankfurt und der Deutschen Bundesbank, Hauptverwaltung in Bayern, Ludwigstraße 13, D-80539 München. Geschäftsführer: Hans-Jürgen Dannheisig (Sprecher), Thomas W. Uhlmann Name und Sitz der Gesellschaft: FIRST INVESTMENT PARTNERS GmbH, München Leopoldstraße 8, 80802 München Telefon +49 89 9545921-0 Telefax +49 89 9545 921-40 www.fipartners.de E-Mail: info@fipartners.de Die Umsatz-Identifikationsnnummer der First Investment Partners GmbH lautet DE 294755929. Das Team sowie die Partner der First Investment Partners setzen sich aus langjährig erfahrenen Persönlichkeiten im institutionellen Asset Management zusammen. Diese verfügen über umfangreiches Wissen über die europäische Investorenbasis und kennen die unterschiedlichen Anforderungen institutioneller Anleger. Aufgrund der tiefen Kenntnis in verschiedenen Marktsegmenten können zukunftsorientierte Investitionsmöglichkeiten ausfindig gemacht und beurteilt werden. Darüber hinaus verfügen die handelnden Personen über detailliertes Wissen bezüglich des regulatorischen und rechtlichen Umfeldes und die Fähigkeit Investoren Hilfestellungen zu leisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.fipartners.de Ansprechpartner für die Presse: Hans-Jürgen Dannheisig +49 151 55892955 dannheisig@fipartners.de 14.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 685211 14.05.2018

