Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

ISIN: DE000A1CRQD6

Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,80 EUR

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker

Im Geschäftsjahr 2017 konnte die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (BHB) die

Brutto-Umsatzerlöse um 1,0% auf 17,27 Mio. EUR steigern (VJ: 17,10 Mio. EUR).

Konträr hierzu reduzierte sich der Gesamt-Getränke-Absatz um 0,4% auf 214,1

thl (VJ: 215,0 thl). Hauptursächlich für diese Entwicklung war die

regenreiche Sommersaison, welche weniger Gäste in die Biergärten lockte.

Neben der Umsatzsteigerung erhielt die BHB zahlreiche Branchenpreise für

die hohe Qualität der Produkte, was sich als Basis für weiteres Wachstum

entwickeln könnte. Konsumenten setzen vermehrt auf Qualität und

Regionalität und hiervon könnten insbesondere lokal verankerte Brauereien

wie die BHB profitieren.

Ergebnisseitig konnte eine überproportional positive Entwicklung verbucht

werden und das EBITDA steigerte sich um 7,9% auf 2,00 Mio. EUR (VJ: 1,85 Mio.

EUR). Durch diese Steigerung erhöhte sich die EBITDA-Marge von 10,8% (2016)

auf 11,6% (2017). Der Grund für die positive Entwicklung ist zum einen die

hohe Kostendisziplin sowie zum andren die strategische Verdichtung des

Vertriebsgebietes. Durch diese Verdichtung werden zusätzlich Kunden im

existierenden Vertriebsgebiet adressiert und so können Kostendegressionen

in der Logistikkette realisiert werden. Durch diese Skalierungseffekte

lassen sich auch langfristig Margenausweitungen erzielen.

Für das Jahr 2018 erwarten wir eine Steigerung der Brutto-Umsatzerlöse um

1,9% auf 17,60 Mio. EUR (VJ: 17,27 Mio. EUR) und eine weitere Steigerung um

1,6% auf 17,88 Mio. EUR in 2019. Mit unserer Prognose liegen wir im Rahmen

der Unternehmensguidance von 17,60 Mio. EUR Umsatz für 2018. Insbesondere das

Jahr 2018 sollte von der Fußball-Weltmeisterschaft profitieren, denn

derartige Großevents locken in der Regel viele Zuschauer in die Biergärten.

Weiterhin soll das Vertriebsgebiet weiter ausgebaut werden. Zum einen über

die beschriebene Verdichtung und zum anderen über eine weitere Expansion in

Deutschland, sowie nach Italien und Polen. Gleichzeitig kann die BHB

weiterhin eine hohe Produktqualität vorweisen und erhielt in 2017

zahlreiche Branchenpreise. Wir gehen davon aus, dass auch in Zukunft hier

weitere Auszeichnungen für die hohe Qualität erzielt werden. In Kombination

mit der Verbundenheit mit der Region Ingolstadt und auch Bayern spricht die

BHB die aktuellen Interessen von Konsumenten an, welche zunehmend Wert auf

Braukunst, Qualität und Regionalität legen.

Für das Jahr 2018 hat die Gesellschaft eine EBIT-Marge von 2,6% bis 3,0% in

Aussicht gestellt. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen ein EBIT in

Höhe von 0,48 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 2,7% erzielen sollte und im

Folgejahr 2019 ein EBIT in Höhe von 0,53 Mio. EUR bei einer Marge von 3,0%.

Eine sukzessive Margensteigerung sollte durch die Verdichtung des

Absatzgebietes, durch die Optimierung der Kosten sowie durch die Erhöhung

des Umsatzes möglich sein. Weiterhin verfügt die BHB über einen hohen

Anteil an Fixkosten und so wirken sich Umsatzsteigerungen in der Regel

direkt Ergebniserhöhend und Margensteigernd aus.

Neben der guten Geschäftsentwicklung ist die Aktie weiterhin deutlich

unterbewertet. Gegenwärtig weist das Unternehmen eine Marktkapitalisierung

von 8,93 Mio. EUR auf, was deutlich unter dem Buchwert von 10,81 Mio. EUR

liegt. Darüber hinaus haben wir auf Basis unseres DCF-Modells einen fairen

Wert in Höhe von 3,80 EUR je Aktie (bisher: 3,65 EUR je Aktie) ermittelt und

vergeben wiederholt das Rating KAUFEN.

