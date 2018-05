Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer vor der internationalen Krebskonferenz Asco von 38 auf 39 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Bewertungen für sämtliche Pharmawerte aktualisiert, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Montag vorliegenden globalen Branchenstudie. Weltweit gesehen bleibe die Roche-Aktie sein "Top Pick" unter den Pharmawerten, gefolgt von Novartis und Bayer in Europa, während in den USA Abbvie sein "Top Pick" sei, gefolgt von Johnson & Johnson. Merck & Co sei seine am wenigsten bevorzugte Aktie in den USA, in Europa sei dies Novo Nordisk./ck/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-05-14/10:01

ISIN: US7170811035