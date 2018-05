Der Immobilienfonds ICD 8 hat zwei neue Objekte angekauft und ist nur noch bis zum 31. Mai zeichenbar. Auch wer sich für einen Umtausch des German Real Estate ETI in das Nachfolgeprodukt interessiert, sollte sich beeilen.Primus Valor: Portfolio wächst, Platzierungsphase endet baldDer Immobilien-AIF ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus (ICD 8) hat die Anzahl seiner Investments um zwei auf nun insgesamt 15 Objekte erhöht. Die Gesamtinvestitionen steigen damit auf mehr als 73 Millionen Euro. Neu hinzugekommen sind jeweils ein Immobilien-Portfolio in Solingen und in Heilbronn. Das Immobilien-Portfolio in Solingen weist nach Angaben der Gesellschaft eine von Anfang an hohe Mietrendite von 7,75 Prozent p. a aus. Hauptmieter ist die Stadt. Die Liegenschaft in Heilbronn liege direkt in der Innenstadt. Der Ankaufspreis sei dafür "verhältnismäßig günstig". Die Mietrendite soll 5,6 Prozent betragen. Wie Primus Valor mitteilt, liegen die geplanten Gesamtinvestitionen für beide Immobilien-Portfolios bei über acht Millionen Euro. Wer der Beteiligung beitreten möchte, hat noch bis zum 31. Mai 2018 Gelegenheit. Die Mindestanlagesumme beträgt 10.000 Euro.

