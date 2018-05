Das Werk baute Bobst in Changzhou, in der Jiangsu-Provinz in China, neu auf die grüne Wiese. Es ist dem Rollendruck auf flexible Materialien und zugehörigen Weiterverarbeitungstechniken gewidmet.

Mit der Eröffnung des Werks will die Unternehmensgruppe ihr fortwährendes Bestreben unterstreichen, dezental angesiedelte Fertigungsstätten nach höchsten Unternehmens-Standards zu betreiben und Tiefdruck- sowie Kaschierlösungen zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen und die Gepflogenheiten der jeweiligen Region zugeschnitten sind. Gleichzeitig konsolidiert die Unternehmensgruppe ihre führende Position in den Märkten Asiens.

Zugeschnitten auf die Region

"Die Erfolge der Tiefdruckmaschine RS 5002 und der Kaschiermaschine CL 750 in dieser Region sind darauf zurückzuführen, dass sie die einzigartige Qualität der Bobst-Technik mit der Zuverlässigkeit und Effizienz der Produktionsprozesse in den Bobst-Werken der Region vereinen", erklärt Sebastien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...