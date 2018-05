Aumann steigert im ersten Quartal 2018 den Umsatz um 25 % und den Auftragseingang um 51 % DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Aumann steigert im ersten Quartal 2018 den Umsatz um 25 % und den Auftragseingang um 51 % 14.05.2018 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aumann steigert im ersten Quartal 2018 Umsatz um 25 % und Auftragseingang um 51 % Beelen, 14. Mai 2018 Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) ist im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,3 % gewachsen und erreichte einen Umsatz in Höhe von 63,2 Mio. EUR. Der Umsatz des E-Mobility Segments betrug 19,7 Mio. EUR, was einem Wachstum von 39,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang konnte um 50,9 % auf 72,4 Mio. EUR gesteigert werden, wovon 43,5 % auf das E-Mobility Segment entfielen. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Vergaben im vierten Quartal 2017 ist das Unternehmen mit der weiterhin dynamischen Auftragsentwicklung sehr zufrieden. Ende März 2018 lag der Auftragsbestand mit 213,3 Mio. EUR um 64,5 % höher als im Vorjahr. Der E-Mobility Anteil des Auftragsbestandes betrug 38,7 %. Das bereinigte EBIT erreichte in den ersten drei Monaten 7,5 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 11,9 % entspricht. Besonders erfreulich ist die EBIT-Marge im E-mobility Segment, die im ersten Quartal 14,2 % betrug. Die Steigerung der Profitabilität spiegelt den Fortschritt wider, den das Unternehmen bei der Beseitigung der im zweiten Halbjahr 2017 aufgetretenen Kapazitätsengpässe erreicht hat. Dem starken Marktwachstum plant Aumann weiterhin mit organischen und anorganischen Kapazitätserweiterungen zu begegnen. Hierfür stehen dem Unternehmen zum Ende des ersten Quartals 102,6 Mio. EUR liquide Mittel bei einer Eigenkapitalquote von 52,8 % zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2018 plant Aumann auf einen Umsatz von mehr als 300 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT von 28 bis 31 Mio. EUR zu wachsen. Der vollständige Finanzbericht für das erste Quartal 2018 ist auf www.aumann-ag.com verfügbar. Über die Aumann AG Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland www.aumann-ag.com Vorstand Rolf Beckhoff (CEO) Ludger Martinschledde (CEO) Sebastian Roll (CFO) Aufsichtsrat Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Christoph Weigler Klaus Seidel Registergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: Alexander Kamb +49 2586 888 7720 alexander.kamb@aumann.com Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop +49 69 905 505 51 aumann@edicto.de 14.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Telefon: +49 (0) 2586 888-0 Fax: +49 (0) 2586 888-7100 E-Mail: info@aumann.com Internet: www.aumann-ag.com ISIN: DE000A2DAM03 WKN: A2DAM0 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685235 14.05.2018

