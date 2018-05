Zürich - Gemäss dem alle zwei Jahre international ausgelegten Fraud-Survey von EY geben nur sechs Prozent der befragten Unternehmen in der Schweiz an, in einen entsprechenden Fall verwickelt gewesen zu sein. Im internationalen Vergleich liegt dieser Wert deutlich unter dem Durchschnitt von elf Prozent der Unternehmen mit gemeldeten Fällen. Die Liste wird angeführt von den Ländern Ukraine (36%), Kenia (26%), Belgien (20%), Russland (20%), Dänemark (18%) und Deutschland (18%).

Noch tiefer als die gemeldeten Betrugs- und Korruptionsfälle ist mit zwei Prozent der Anteil der befragten Unternehmen in der Schweiz, die Bestechung und Korruption als in der Schweiz weit verbreitet einschätzen. Nur in Deutschland ist der Anteil genau so niedrig, wobei da die Realität etwas anders aussieht. In Ländern wie Brasilien (96%), Kolumbien (94%) oder Nigeria (90%) sind korrupte Methoden nach Meinung der dortigen Manager dagegen an der Tagesordnung. Im weltweiten Durchschnitt liegt der Anteil bei 38 Prozent.

Einladungen und persönliche Geschenke vielerorts akzeptiert

Lediglich vier Prozent der Studienteilnehmer aus der Schweiz würden Zahlungen von Bestechungsgeldern zur Abwendung von wirtschaftlichem Abschwung billigen. Eher gutheissen würden Schweizer Unternehmen die Abgabe von persönlichen Geschenken (6%) oder die Unterhaltung von Kunden, Vermittlern oder Geschäftspartnern mittels Einladungen oder Ähnlichem, was in immerhin 16 Prozent der Unternehmen akzeptiert wird.

Die befragten Schweizer Unternehmen sehen Betrug und Korruption als kaum relevantes Problem für ihren zukünftigen Geschäftserfolg. Mit ebenfalls nur sechs Prozent Nennungen liegt die Schweiz auf dem letzten Platz der an der Studie beteiligten Länder. Die Schweizer Manager sehen die Gefahren viel stärker im Bereich Cyber-Risiken (50%), im komplexen und wachsenden regulatorischen Umfeld (46%) sowie in geopolitischen Risiken (28%).

Mangelnde Kenntnisse von internationalen Compliance-Regulierungen

Die Schweizer Unternehmen sind offenbar nicht sehr gut informiert über neue, international geltende Gesetze. Bezüglich der neuen EU-Datenschutzgesetzgebung geben lediglich 42 Prozent der befragten Unternehmen an, diese im Detail zu kennen. Das ist nur knapp über dem internationalen Durchschnitt von 40 Prozent. Selbst Unternehmen in nicht ...

