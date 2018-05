Die Krebsimmuntherapie ist derzeit in aller Munde. Die jüngsten Therapieerfolge von Novartis, Kite Pharma und Co. waren bahnbrechend. Doch nun befindet sich bereits eine neue Technologie in den Startlöchern, die alles noch einmal revolutionieren könnte. Auch Krebsarten, die bislang nicht behandelt werden konnten, könnte damit endlich der Kampf angesagt werden. Zudem scheint das Nebenwirkungsprofil extrem gut zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...