FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa treten am Montag im frühen Handel auf der Stelle. Nach einer Gewinnstrecke von sieben aufeinander folgenden Wochen hat die Aufwärtsbewegung im DAX zuletzt an Schwung verloren. "Insgesamt wird die Luft dünner", so ein Marktteilnehmer. Die globalen geopolitischen Risiken blieben. "Und mit den zuletzt eher schwächeren Konjunkturindikatoren sind die Märkte anfällig für Rückschläge", sagt er. Der Euro legt wieder etwas zu, was die Börsen eher belasten könnte.

Der DAX handelt am Morgen mit 13.004 Punkten kaum verändert, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 3.566 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Die Berichtssaison liefert am Morgen noch einige Impulse. Am Dienstag wird nochmals eine Zahlenflut über die europäischen Börsen hereinströmen, danach wird es von dieser Seite merklich abflauen.

Nachdem sich die Entwicklung in der Vorwoche bereits abgezeichnet hatte, wird in Italien eine Regierung aus Euroskeptikern immer wahrscheinlicher. Die Parteichefs der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Matteo Salvini und Luigi Di Maio, haben Staatschef Sergio Mattarella laut italienischen Medien über den erfolgreichen Ausgang ihrer Gespräche informiert. Nachdem die Spreads am Anleihemarkt zuletzt bereits auseinander gelaufen waren, notieren sie am Morgen nun kaum verändert.

Zahlen aus der zweiten Reihe in Deutschland

Die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers K+S verliert am Morgen 2 Prozent. Zwar hat der Konzern den Ausblick bestätigt. "Das erste Quartal ist aber enttäuschend verlaufen", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Gewinnkennziffern. Besonders der Gewinn je Aktie liege deutlich unter den Erwartungen.

Elringklinger ist im ersten Quartal organisch stärker gewachsen als die weltweite Autoproduktion und sieht sich für das Gesamtjahr auf Kurs, die gesetzten Ziele zu erreichen. Gebremst wird der im SDAX notierte Automobilzulieferer allerdings von negativen Währungseffekten und gestiegen Rohstoffpreisen. Für die Aktie geht es 3,7 Prozent nach unten.

Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Hellofresh. Das Unternehmen hat den Umsatzausblick nach oben genommen. Nun rechnet es mit einem Umsatzwachstum von 30 bis 35 Prozent statt 25 bis 30 Prozent bisher. Darin ist die Übernahme von Green Chef nicht enthalten.

Medigene hat am Morgen die Erweiterung ihrer strategischen Allianz mit bluebird bio bei der Krebs-Immuntherapie bekannt gegeben. Das Biotech-Unternehmen wird in Folge eine zusätzliche Einmalzahlung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar erhalten. Für die Aktie geht es um 7 Prozent nach oben. Nach einer durchwachsenen Saison ist Borussia Dortmund nun in die Champions League gestolpert und kann damit erneut mit Prämieneinnahmen aus dem Wettbewerb kalkulieren. Die Aktie legt um 3,3 Prozent zu.

Chinesen wollen portugiesischen Stromkonzern kaufen

Die Chinesen sind in Europa weiter auf Einkaufstour. Das staatliche chinesische Energieversorgungsunternehmen China Three Gorges (CTG) will die restlichen Anteile an dem portugiesischen Versorger Energias de Portugal (EDP) kaufen. Für den noch nicht gehaltenen Anteil von 77 Prozent an EDP würden 9,07 Milliarden Euro geboten. CTG bietet 3,26 Euro in bar je EDP-Aktie, was einer Prämie von 5 Prozent auf den Aktienkurs am Freitag entspricht. Die Aktie legt um 11 Prozent zu. Störfeuer für den Deal könnte allerdings noch von den Wettbewerbshütern bekommen.

