Starbucks erlebt in Deutschland gerade Stagnation. In manchen Aspekten wird das Image sogar schlechter. In den USA ist das trotz des aktuellen Skandals ganz anders.

Dass es neben den Kaffeevarianten "Café au Lait" und "Cappuccino" noch etliche weitere Kaffee-Kompositionen gibt, dürften viele Menschen in Deutschland erstmals in einem Starbucks live erlebt haben, als auf der Angebotstafel so etwas wie "Iced Caramel Macchiato" stand. 16 Jahre ist es jetzt schon her, dass die ersten Starbucks-Filialen in Deutschland eröffneten. Inzwischen sind es im ganzen Land 156.

Jahrelang ging es in Deutschland aufwärts mit Starbucks. Die hippen Café-Getränke aus den USA waren angesagt, die Kunden bereit, das Doppelte oder Dreifache für einen Kaffee auszugeben wie für einen "Kaffee to go" am Kiosk. Doch irgendetwas hat sich verändert, belegt der tägliche YouGov-Markenmonitor BrandIndex: Aus Aufschwung wurde Stillstand.

Wahrgenommene Qualität sinkt

So hat sich die Zahl der Kunden seit Mitte 2013 im Prinzip nicht verändert. Seit dieser Zeit tracken wir die Marke auch im BrandIndex. Und etwa vier Prozent aller Deutschen ab 18 Jahren geben seitdem immer an, kürzlich bei Starbucks etwas gekauft zu haben. Es werden also nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Und so passt es ins Bild, dass Starbucks hierzulande kaum neue Filialen eröffnet und sogar fünf Standorte geschlossen hat.

Für diese Stagnation ist sicher auch eine Marktreaktion verantwortlich, die Starbucks mit ausgelöst hat: In Deutschland haben zahllose Filialen ...

