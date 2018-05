Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass die Investoren ihr Open Interest an den Euro Futures Märkten am Freitag um 200 Kontrakte abgebaut haben, während das Endergebnis am Donnerstag bei 516.528 Kontrakten lag. Das Volumen fiel um mehr als 115K Kontrakte. EUR/USD hat einen starken Widerstand bei 1,2020 Die Erholung des EUR/USD sollte im Bereich ...

