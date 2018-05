Biel - Quickline, die Nummer drei im Schweizer TV-Markt, steigt mit einem neuen Engagement in die Gaming-Szene ein. Das Unternehmen strebt damit eine längerfristige Zusammenarbeit als Hauptsponsor mit Silentgaming an, der grössten Schweizer E-Sport Community. Der erste gemeinsame Auftritt erfolgte am Auffahrtswochenende an der Fantasy Basel, dem Treffpunkt für Film-, Game-, Comic- und Cosplayfans aus ganz Europa.

Weltweit gibt es über 200 Millionen E-Sport-Fans. In der Schweiz umfasst die Gamer-Community zirka eine Million Fans. MySports überträgt seit letztem Herbst exklusiv die wöchentliche Sendung «Arena eSports». Das Durchschnittsalter der Gamer liegt bei 25 Jahren. Gespielt wird am Computer, alleine oder in Mannschaften, regional, schweizweit und international. Dazu braucht es leistungsstarke Internet-Verbindungen, schnelle Reaktionen und viel taktisches Denken. Silentgaming ist eine der erfolg- und traditionsreichsten professionellen Schweizer E-Sport Communities ...

