Der Schweizer Photovoltaik-Anlagenbauer will die Veräußerung an Patrik Hofer-Noser noch im ersten Quartal abwickeln. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen, dennoch geht Meyer Burger davon aus, dass mit dem Verkauf ein Verlust im kleineren einstelligen Millionenbereich verbunden ist.Die Meyer Burger Technology AG will seinen Produktionsstandort im Schweizer Thun im Laufe des Jahres schließen. In diesem Zuge gab der Technologiekonzern nun den Verkauf seines Geschäftsbereichs Solarsysteme an Partick Hofer-Noser bekannt. Die Sparte samt 32 Mitarbeitern werde in eine neu zu gründende ...

