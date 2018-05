FRANKFURT (Dow Jones)--Bilfinger beteiligt sich in Nordamerika am Bau einer Polypropylenanlage in Texas unter Federführung von Linde. Von dem 675 Millionen Dollar umfassenden Gesamtvolumen des Projekts entfällt "ein relevanter Anteil" auf Bilfinger, heißt es in einer Mitteilung des Mannheimer Industriedienstleisters. Nach Informationen von Dow Jones handelt es sich dabei um einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

"Das hohe Auftragsvolumen markiert für Bilfinger einen Wendepunkt", erklärte Bilfinger-Chef Tom Blades. "Es demonstriert unsere Zuversicht, auch solch große Projekte wieder erfolgreich umsetzen zu können." Bilfinger hatte zuletzt seine Projektsteuerung modernisiert, nachdem Planungsfehler bei einigen Großaufträge erhebliche Verluste nach sich gezogen hatten.

Im Rahmen des US-Auftrags installiert Bilfinger Anlagen, Rohrleitungen sowie Stahlkonstruktionen und führt Isolierungs- und Korrosionsschutzarbeiten durch. Die neue Produktionsstätte mit einer Jahreskapazität von 450.000 Tonnen Polypropylen wird für den brasilianischen Petrochemiekonzern Braskem erreichtet.

May 14, 2018

