Von Christian Grimm

KIEW (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich zuversichtlich gezeigt, auf seiner Reise nach Kiew und Moskau einen Kompromiss um den Bau der Gasröhre Nord Stream 2 anbahnen zu können. "Wir werden alles dafür tun, dass wir in Europa in Energiefragen, die so wichtig sind, eine Lösung zu finden, die den Interessen aller Seiten Rechnung trägt, insbesondere auch denen der Ukraine", sagte der CDU-Politiker in Kiew vor einem Treffen mit Premierminister Wolodymyr Hrojsman.

Altmaier lobte die Reformen des Landes und versprach "jede Chance zu nutzen", um Handel und Wirtschaftsaustausch zu verbessern. Hrojsman bedankte sich für die Unterstützung und die harte Position Deutschlands mit Blick auf die russische Annexion der Krim und die Besetzung der Ostukraine durch von Russland unterstütze Separatisten.

Der deutsche Wirtschaftsminister wird im Laufe des Tages in Moskau eintreffen. Dort stehen Gespräche mit verschiedenen russischen Ministern auf der Tagesordnung. Im Zentrum steht die umstrittene Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland in der Ostsee. Die Ukraine lehnt den Bau ab, fürchtet, dass der Kreml den Gashahn zudrehen könnte und die jährlichen Transiteinnahmen von 2 Milliarden Dollar verloren gehen. Im kommenden Jahr läuft das Transitabkommen aus.

Altmaier will erreichen, dass Russland und die Ukraine einen Vertrag schließen, der dem kleinen Nachbarn garantiert, dass weiter Gas durchgeleitet wird, auch wenn Nord Stream 2 wie geplant 2020 in Betrieb geht. Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union der mächtigste Fürsprecher für die 1.200 Kilometer lange Pipeline. EU-Kommission und Osteuropäer wollen sie hingegen verhindern.

An der Finanzierung der rund 10 Milliarden teuren Leitung in der Ostsee sind auch die deutschen Unternehmen Wintershall und Uniper beteiligt, die jeweils 950 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die Hälfte der Investitionen und damit den Löwenanteil trägt der russische Energieriese Gazprom. Bislang sind rund 4 Milliarden Euro investiert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 04:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.