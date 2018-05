St. Gallen (ots) -



Ab Mitte Mai lockt in Mogelsberg (SG) der erste Baumwipfelpfad der

Schweiz zu einer Erlebnistour durch die Baumkronen. Die Debrunner

Acifer AG hat den Grossteil des Stahlbedarfs für den 500 Meter langen

Steg geliefert - insgesamt über 60 Tonnen Massbleche, Feinbleche für

Laserteile, Breitflanschträger, Flachstahlzuschnitte, Stahlrohre und

Hohlprofile.



Über Stock und Stein, vorbei an Baumwurzeln und immer höher durch

das dichte Geäst, bis sich eine beeindruckende Aussicht auf die

gesamte Umgebung bis zum Schwarzwald eröffnet. Der Baumwipfelpfad in

Mogelsberg (SG) ist schweizweit der erste seiner Art. Auf einer

Strecke von rund 500 Metern führt er über einen Holzsteg durch die

abwechslungsreiche Topografie des Waldes, die durch das kupierte

Gelände geprägt ist. Ab Mitte Mai ist die Route öffentlich

zugänglich.



Für den Bau und die statische Sicherung des Baumwipfelpfads wurden

rund 62 Tonnen Stahl der Debrunner Acifer AG eingesetzt. Der Pfad

wurde als geschwungene Holzkonstruktion in Ständerbauweise

konzipiert. Unter dem Steg befindet sich ein Holzträger, der auf bis

zu 16 Meter langen Holzstützen steht. Das untere Ende dieser Stützen

ist jeweils mit einem stählernen Stützenfuss verbunden, der mittels

Schrauben im Boden verankert wurde.



Die Debrunner Acifer AG hat in den eigenen Brennschneideanlagen

rund 800 Stück Massbleche mit einem Nettogewicht von 28 Tonnen

zugeschnitten und knapp 1,5 Tonnen Flachstahlzuschnitte gesägt. Hinzu

kommen weitere 30 Tonnen Stahl in Form von Feinblechen, die durch

einen Laserspezialisten weiterverarbeitet wurden. Als

Komplettanbieter für die Baubranche hat Debrunner Acifer auch

Stabstahl, Rohre, Hohlprofile, Befestigungstechnik, Werkzeuge und

Maschinen bereitgestellt. Weiter Infos unter www.d-a.ch



Debrunner Acifer



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren gegründet und

gehört heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz.

Debrunner Acifer ist ein lagerhaltender B-2-B-Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen,

Werkstatteinrichtungen und Arbeitsschutz.



Debrunner Acifer besteht aus über 26 Standorten in der ganzen

Schweiz und bildet rund 150 Lehrlinge aus. Die schweizweit tätige

Firmengruppe verfügt über zahlreiche regionale Lager und

Verkaufsstandorte mit Handwerkerzentren, die bei Profi-Handwerkern,

Industrieunternehmen und KMUs sehr beliebt sind. Zudem bietet das

Unternehmen umfangreiche Anarbeitungskapazitäten, vielfältige

Lagerbewirtschaftungslösungen, eine moderne E-Business-Plattform

sowie ein breites Produktesortiment - insgesamt über 160'000 Artikel.

Weitere Informationen: www.d-a.ch.



